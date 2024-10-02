У Краматорську тимчасово припинило роботу Управління праці та соціального захисту населення

У Краматорську Донецької області тимчасово припиняє роботу Управління праці та соціального захисту населення.



У зв'язку з технічними причинами УПСЗН не прийматиме громадян з 3 жовтня, орієнтовно, до кінця тижня. Про це повідомляє міська військова адміністрація.



Продовжать роботу телефони гарячих ліній для консультацій.



Про відновлення роботи управління буде повідомлено додатково.

Телефони гарячих ліній:

0506050158 — з питань призначення всіх видів державної допомоги, соціальних виплат та компенсацій;

0932343022 — з питань видачі посвідчень, реабілітації осіб з інвалідністю, оздоровлення дітей;

0660585276 — з питань постановки на облік внутрішньо переміщених осіб та призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Раніше призупинив роботу єдиний сервісний центр МВС у Донецькій області, а також у Краматорську.



У відомстві уточнили, що повідомлять про поновлення роботи центру додатково.



Раніше на Донеччині ще працював сервісний центр у Покровську, але він припинив роботу наприкінці серпня через бойові дії.