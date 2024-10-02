У Краматорську тимчасово припинило роботу Управління праці та соціального захисту населення

У Краматорську Донецької області тимчасово припиняє роботу Управління праці та соціального захисту населення.
У зв'язку з технічними причинами УПСЗН не прийматиме громадян з 3 жовтня, орієнтовно, до кінця тижня. Про це повідомляє міська військова адміністрація.
Продовжать роботу телефони гарячих ліній для консультацій.
Про відновлення роботи управління буде повідомлено додатково.
Телефони гарячих ліній:
Раніше призупинив роботу єдиний сервісний центр МВС у Донецькій області, а також у Краматорську.
У відомстві уточнили, що повідомлять про поновлення роботи центру додатково.
Раніше на Донеччині ще працював сервісний центр у Покровську, але він припинив роботу наприкінці серпня через бойові дії.