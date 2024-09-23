В Константиновке стоматологическая поликлиника прекращает прием детей

В городе Константиновка Донецкой области городская стоматологическая поликлиника временно прекращает прием детей младше 18 лет. Об этом руководство поликлиники сообщило в фейсбук.

Отмечается, что это связано с принудительной эвакуацией детей из города, отсутствием финансирования, а также из-за невозможности обеспечить детям лечение в условиях постоянных тревог и обстрелов.

«Уважаемые жители города Константиновка! В связи с невозможностью внедрения адекватного лечебного процесса в отделении стоматологии детского возраста, отсутствием средств на закупку качественных расходных материалов, а также обеспечением ситуации безопасности, внедрением обязательной принудительной эвакуации детей в Константиновский ГТГ, постоянными обстрелами и наличием почти постоянной воздушной тревоги, при наличии которой мы не имеем права, ни морального, ни какого-либо другого пренебрегать жизнями Ваших детей и продолжать лечебный процесс, стоматологическая поликлиника временно прекращает прием детей младше 18 лет», — говорится в сообщении.

Напомним, рано утром в понедельник, 23 сентября, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по городу Константиновка Донецкой области. Обстрел произошел приблизительно в 5:30 – 5:40.