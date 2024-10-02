РФ сбросила на Краматорск три авиабомбы: в полиции показали последствия атаки

Россияне атаковали Краматорск. Фото: полиция

Российские оккупанты ударили по Краматорску тремя управляемыми авиационными бомбами «УМПБ Д-30 СН». Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«В результате вражеской атаки многочисленные осколочные ранения получил 54-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что также россияне повредили гаражи и автомобиль.



Также одна из авиабомб попала в здание бывшего профилактория СКМЗ. Это здание было реконструировано под общежитие для ВПЛ. По информации «Новостей Донбасса», сначала из-за пандемии COVID-19, а затем из-за широкомасштабного вторжения его не успели заселить.



Здание было пустым, последствия атаки показали «Донбасс Реалии».





На местах попаданий работали следственно-оперативная группа, парамедики и взрывотехники.



Ранее мы писали, что 2 октября российские оккупанты обстреляли Краматорск. Начальник городской военной администрации Александр Гончаренко отметил, что пострадал один человек, также повреждена гражданская инфраструктура.