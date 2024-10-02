Отделение ПриватБанка уходит из Константиновки, но будут работать терминалы и банкоматы

В Константиновке Донецкой области в связи с изменением комендантского часа прекращает свою работу отделение ПриватБанка. В пресс-службе банка сообщили, что отделение закроется 7 октября.



Подчеркивается, что терминалы и банкоматы будут работать. Ближайшее отделение ПриватБанка находится в городе Дружковка.



Напомним, начиная с 7 октября комендантский час здесь будет действовать с 15:00 до 11:00 в Константиновской и Ильиновской громадах Донецкой области.



Ранее сообщалось, что в Краматорске на время прекратило работу Управление труда и социальной защиты населения. Также приостановил работу единственный сервисный центр МВД в Донецкой области, также в Краматорске.