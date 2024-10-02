Відділення ПриватБанку йде з Костянтинівки, але працюватимуть термінали та банкомати

У Костянтинівці Донецької області через зміну комендантської години припиняє свою роботу відділення ПриватБанку. У пресслужбі банку повідомили, що відділення закриється 7 жовтня.



Наголошується, що термінали та банкомати працюватимуть. Найближче відділення ПриватБанку знаходиться в Дружківці.



Нагадаємо, починаючи з 7 жовтня комендантська година тут діятиме з 15:00 до 11:00 у Костянтинівській та Іллінівській громадах Донецької області.



Раніше повідомлялося, що в Краматорську на якийсь час припинило роботу Управління праці та соціального захисту населення. Також призупинив роботу єдиний сервісний центр МВС у Донецькій області, а також у Краматорську.