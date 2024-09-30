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РФ трижды атаковала Константиновку: ранен местный житель, много повреждений

30 сентября 2024, 12:06

РФ трижды атаковала Константиновку: ранен местный житель, много повреждений

Город Константиновка в воскресенье, 29 сентября, трижды попадал под российский обстрел. В результате атак один человек получил ранения, также известно о повреждениях. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«В период времени с 11:20 по 11:40 российские оккупанты совершили обстрел по городу Константиновке (2 попадания), в результате чего поврежден фасад административного здания, газопровод, линия электросети», — отметил он.

По словам Горбунова, с 13:00 по 13:35 россияне повторно нанесли удар, повреждены шесть фасадов частных домов, 2 газопровода, 2 линии электросети ДТЭК, электротрансформатор, 3 торговых павильона, фасад помещения аптеки и легковой автомобиль.

Кроме того, ВС РФ с 23:05 по 23:30 сбросили на город авиационные бомбы.

«Поврежден производственный цех одного из предприятий, фасады частных домов, газопровод, линия электросети ДТЭК. Пострадал 1 человек», — резюмировал начальник Константиновской ГВА.

Ранее мы писали, что за 29 сентября в Донецкой области под российскими обстрелами погибли двое мирных жителей. 

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