В двух громадах Донетчины усиливают комендантский час

В Константиновской и Ильиновской громадах Донецкой области усиливают комендантский час. Новые правила вступят в силу с понедельника, 7 октября. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Во исполнение директив Командующего ОСУВ «Хортица» усилил комендантский час во всех населенных пунктах Константиновской и Ильиновской громад», — отметил он.



По словам Филашкина, начиная с 7 октября комендантский час здесь будет действовать с 15:00 до 11:00.



Ранее мы писали, что в Новогродовке Донецкой области власти ввели более жесткий комендантский час. Жители могут находиться на улице только четыре часа в сутки.