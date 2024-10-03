Украинское сопротивление зафиксировало транспортировку ракет к комплексу С-300 в Крыму

Украинское сопротивление «АТЕШ» зафиксировало транспортировку ракет к комплексу ПВО С-300 в Крыму. Информацию об этом агенты опубликовали в телеграм.
«Агенты зафиксировали активную транспортировку ракет к различным комплексам ПВО на полуострове. Это свидетельствует о том, что ВС РФ готовятся к отражению массированной атаки на их военные объекты и стараются усилить свою оборону», — говорится в сообщении.
В этот раз представители «АТЕШ» обнаружили маршрут доставки ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи Керченского моста.
Напомним, партизаны обнаружили крупный склад боеприпасов армии РФ на оккупированной Донетчине.
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