Украинское сопротивление зафиксировало транспортировку ракет к комплексу С-300 в Крыму

Транспортировка ракет к С-300 в Крыму. Фото: АТЕШ

Украинское сопротивление «АТЕШ» зафиксировало транспортировку ракет к комплексу ПВО С-300 в Крыму. Информацию об этом агенты опубликовали в телеграм.



«Агенты зафиксировали активную транспортировку ракет к различным комплексам ПВО на полуострове. Это свидетельствует о том, что ВС РФ готовятся к отражению массированной атаки на их военные объекты и стараются усилить свою оборону», — говорится в сообщении.



В этот раз представители «АТЕШ» обнаружили маршрут доставки ракет к комплексу противовоздушной обороны С-300 вблизи Керченского моста.



Напомним, партизаны обнаружили крупный склад боеприпасов армии РФ на оккупированной Донетчине.