Эрдоган: Возвращение Крыма Украине — требование международного права

Эрдоган обратился к участникам 4-го саммита Крымской платформы. Фото: Офис президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что безоговорочно поддерживает целостность Украины. В частности, возвращение Крыма Украине является требованием международного права. Соответствующее заявление глава страны сделал во время 4-го саммита Крымской платформы.



Эрдоган отметил, что поддержка Украине со стороны Турции остается неизменной.



«Поддержка Турцией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины является неизменной. Возвращение Крыма Украине — требование международного права», — сказал президент.



По словам лидера, Турция искренне желает завершения войны справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.



Ранее мы писали, что в Украину вернулись шесть детей с оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой областей и захваченного россиянами Крыма.