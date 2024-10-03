Український спротив зафіксував транспортування ракет до комплексу С-300 у Криму

Транспортування ракет до С-300 у Криму. Фото: АТЕШ

Представники українського спротиву «АТЕШ» зафіксували транспортування ракет до комплексу ППО С-300 у Криму. Інформацію про це агенти опублікували в телеграмі.



«Агенти зафіксували активне транспортування ракет до різних комплексів ППО на півострові. Це свідчить про те, що ЗС РФ готуються до відбиття масованої атаки на їхні військові об'єкти та намагаються посилити свою оборону», — йдеться у повідомленні.



На цей раз представники «АТЕШ» виявили маршрут доставки ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 поблизу Керченського мосту.



Нагадаємо, партизани виявили великий склад боєприпасів армії РФ на окупованій Донеччині.