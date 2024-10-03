Дрони СБУ атакували військовий аеродром у Воронезькій області. Фото: Стерненко

Дрони СБУ атакували військовий аеродром «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. Про це повідомляють джерела у Службі безпеки України та МОУ.



Зазначається, що були уражені склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 та СУ-34, а також місця зберігання авіаційного палива.



Російська влада на місці заявила про активність ППО, численні прольоти безпілотників і вибухи на аеродромі, де супутники зафіксували чотири локації пожеж.



За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, за минулу ніч на території чотирьох муніципалітетів Воронезької області знищено близько трьох десятків безпілотників.



Скасування небезпеки атаки БпЛА в російському регіоні було зафіксовано лише під ранок о 07:58. Гусєв наголосив, що виявлено пошкодження від падіння уламків БпЛА. На цей час збитки зафіксовано у 16 домоволодіннях.



У звіті місцевого МНС повідомляється, що за попередньою інформацією, постраждалих немає. Раніше Сили оборони України здійснили наймасштабнішу атаку на військові аеродроми РФ.