Зеленский об отходе ВСУ из Угледара: Этот шаг сохранил жизнь бойцам

Владимир Зеленский. Кадр из видео

Отступление Вооруженных сил Украины из Угледара Донецкой области было правильным шагом, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это сохранило жизнь украинским военнослужащим.



«Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все. И когда она разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь. Потому что они гораздо главнее, чем любые застройки. Потому что это наши люди, это граждане Украины. И потому очень правильно, что они уходят и могут сохранить себя», — сказал президент Зеленский на совместной пресс-конференции с прибывшим в Киев Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.



Ранее в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» заявили, что высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий.

Эвакуация раненых украинских военных из Угледара была сложной, но выход из города позволил минимизировать потери.



Напомним, что 2 октября в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из города Угледар.



На следующий день председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что выход украинских войск из Угледара был контролируемым, поскольку россияне не захватили технику и пленных.