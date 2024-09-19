Германия передала Украине новую партию военной помощи: ВСУ получили танки и зенитные установки

Украина получила новую партию военной помощи от Германии. Об этом стало известно из обновленной информации на сайте Федерального правительства Германии.
ВСУ от немецкой стороны, в частности, получили:
- 22 основных боевых танка Leopard 1;
- три самоходные зенитные установки Gepard ;
- две радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D;
- пять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog;
- три мостоукладочных танка Beaver;
- шесть танков разминирования Wisent 1;
- 61 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 30 разведывательных БПЛА Vector;
- 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
- 12 разведывательных дронов Songbird;
- 20 беспилотных надводных аппаратов.
Напомним, что Германия из-за ухудшения ситуации на фронте готовит экстренную военную помощь Украине.