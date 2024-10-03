Зеленський про відхід ЗСУ з Вугледару: Цей крок зберіг життя бійцям

Володимир Зеленський. Кадр із відео

Відступ Збройних сил України з Вугледару на Донеччині був правильним кроком, заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що це зберегло життя українським військовослужбовцям.



«Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все. І коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя. Тому що вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. Тому що це наші люди, це громадяни України. І тому дуже правильно, що вони йдуть і можуть зберегти себе», — сказав президент Зеленський на спільній пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який прибув до Києва.



Раніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» заявили, що вищим командуванням надано дозвіл на здійснення маневру щодо виведення підрозділів із Вугледару з метою збереження особового складу та бойової техніки, заняття положення для подальших дій.

Евакуація поранених українських військових із Вугледару була складною, але вихід із міста дозволив мінімізувати втрати.



Нагадаємо, що 2 жовтня у ЗСУ офіційно підтвердили вихід українських військ із міста Вугледар.



Наступного дня голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що вихід українських військ з Вугледару був контрольованим, оскільки росіяни не захопили техніку та полонених.