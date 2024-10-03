У Горлівці безпілотник атакував дах будинку: загинув чоловік, згоріло авто

Наслідки обстрілу Горлівки 3 жовтня.

В окупованій Горлівці вдень 3 жовтня безпілотник завдав удару по території багатоквартирного будинку в житловому масиві «Сонячний». За попередніми даними, загинув чоловік. Також згорів автомобіль.

Окупаційна адміністрація «ДНР» стверджує, що безпілотник ВСУ бив по мирниму кварталу.

На фото очевидців видно, що внаслідок атаки димить дах житлового будинку. Таким чином, можна припустити, що дрон цілився по військовій апаратурі, яка могла бути раніше встановлена на даху будинку. Окупаційна адміністрація приховує такі факти.

Такі випадки вже були. Наприклад, у травні в окупованій Горлівці безпілотник атакував багатоповерховий будинок. На фото наслідків удару, які опублікував мер Горлівки Іван Приходько, можна побачити мобільний комплекс відео-тепловізійного спостереження «Муром-П». Проте в окупаційній адміністрації тоді про це промовчали.



Раніше група аеророзвідки «Інквізиція» 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ опублікувала відео знищення засобів оперативної розвідки російських сил в окупованому Донецьку. Ці засоби противника були знищені за допомогою FPV-дронів. На кадрах видно, що радіолокаційну станцію «Лелека» російські військові встановили на даху житлового будинку за адресою вул. Куйбишева, 192Г у Київському районі Донецька у районі залізничного вокзалу.