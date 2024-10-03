Води немає в кранах, але вона б'є ключем із люка — жителі Макіївки набирають воду з калюжі

У Червоногвардійському районі окупованої Макіївки постійні перебої з водою. Тиждень тому воду відключили у зв'язку з ремонтними та профілактичними роботами, проте не всім кварталам та вулицям повернули централізоване водопостачання.



Telegram-канал Mash опублікував коментар місцевої мешканки, яка набирала воду, що б'є фонтаном із каналізаційного люка.



«До того довели, що доводиться набирати біля цього люка це не те що принизливо», — сказала жінка. Вона не єдина, що прийшла до калюжі біля каналізаційного люка на Героїв Сталінграда, щоб набрати води.



Мешканці району відправляли заявку у водоканал — там обіцяли відремонтувати до 6 жовтня. Лише люди вже не вірять комунальникам. За їхніми словами, на районі постійно прориви — латання труб не допомагає. А для ґрунтовного ремонту не вистачає робочих рук, стверджують в окупаційній адміністрації «ДНР».