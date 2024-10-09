Військові ВМС показали момент збиття БпЛА «Шахед»

Момент збиття «Шахедів». Фото: кадр із відео

Сьогодні вночі на Півдні України під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 4 ворожі дрони-камікадзе «Шахед». Про це повідомили на сторінці Військово-Морських Сил Збройних Сил України у телеграмі.







«Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі й повітрі!», — заявили у ВМС ЗСУ.







Раніше стало відомо, що українські військові збили 21 із 22 ударних БПЛА росіян. Нагадаємо, росіяни атакували балістикою Полтавську область, пошкодивши промисловий об'єкт.

Момент збиття «Шахедів». Фото: кадр із відео

Момент збиття «Шахедів». Фото: кадр із відео

Момент збиття «Шахедів». Фото: кадр із відео

Момент збиття «Шахедів». Фото: кадр із відео

Також російські окупанти вдарили по геріатричному центру на Херсонщині, постраждали двоє медпрацівників.