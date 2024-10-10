Зеленский: Я не обсуждал с союзниками прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что не обсуждал с главами стран-партнеров вопросы прекращения огня в войне. Так он ответил на вопрос журналиста.



«Это не тема наших обсуждений — любое прекращение огня — с союзниками, и мы не говорили об этом. Я видел в СМИ что-то, что сегодня было много информации, что я пришел, чтобы поговорить о прекращении огня. Нет, нет, это неправда», — сказал Зеленский на совместном брифинге с Макроном в Париже 10 октября.



Он подчеркнул, что следующий мирный саммит должен состояться в ноябре, его дата пока не определена.



«План (План победы Украины, — ред.) будет на столе (на саммите мира, — ред.). Я не знаю дату, я думаю, никто не знает на сегодня. Но мы подготовим все, что мы решили, в начале ноября. План будет со всеми подробностями», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Украина с июля работает над пунктами «формулы мира». Об этом во время выступления на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Заседание в формате «Рамштайн» отложили, новую дату определяют.