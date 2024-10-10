Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не обговорював із главами країн-партнерів питання припинення вогню у війні. Так він відповів на запитання журналіста.



«Це не тема наших обговорень — будь-яке припинення вогню з союзниками, і ми не говорили про це. Я бачив у ЗМІ щось, що сьогодні було багато інформації, що я прийшов поговорити про припинення вогню. Ні, ні, це неправда», — сказав Зеленський на спільному брифінгу з Макроном у Парижі 10 жовтня.



Він наголосив, що наступний мирний саміт має відбутися у листопаді, його дату поки що не визначено.



«План (План перемоги України, — ред.) буде на столі (на саміті миру, — ред.). Я не знаю дату, думаю, ніхто не знає на сьогодні. Але ми підготуємо все, що ми вирішили на початку листопада. План буде з усіма подробицями», — цитує Зеленського «Інтерфакс-Україна».



Тезу про готовність до поступок з боку України перед Росією також спростували в міністерстві закордонних справ України. У відомстві наголосили, що Україна не піде на поступки агресору коштом власного суверенітету і територіальної цілісності.



«Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу», — йдеться в повідомленні на сайті МЗС.



Також у МЗС наголосили, що триває процес підготовки до другого Саміту миру і нагадали, що вже відбулися тематичні зустрічі за пунктами формули миру щодо енергетичної та продовольчої безпеки, а також відновлення справедливості.



Українське МЗС наголосило, що принцип «жодних домовленостей про Україну без України» та імператив поваги до міжнародного права і Статуту ООН залишаються обов'язковими і «Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують».

Україна з липня працює над пунктами «формули миру». Про це під час виступу на саміті «Україна — Південно-Східна Європа» повідомив президент України Володимир Зеленський.



Засідання у форматі «Рамштайн» відклали, нову дату визначають.