Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Зеленський: Я не обговорював із союзниками припинення вогню Доповнено

10 жовтня 2024, 21:00

Зеленський: Я не обговорював із союзниками припинення вогню Доповнено

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не обговорював із главами країн-партнерів питання припинення вогню у війні. Так він відповів на запитання журналіста.

«Це не тема наших обговорень — будь-яке припинення вогню з союзниками, і ми не говорили про це. Я бачив у ЗМІ щось, що сьогодні було багато інформації, що я прийшов поговорити про припинення вогню. Ні, ні, це неправда», — сказав Зеленський на спільному брифінгу з Макроном у Парижі 10 жовтня.

Він наголосив, що наступний мирний саміт має відбутися у листопаді, його дату поки що не визначено.

«План (План перемоги України, — ред.) буде на столі (на саміті миру, — ред.). Я не знаю дату, думаю, ніхто не знає на сьогодні. Але ми підготуємо все, що ми вирішили на початку листопада. План буде з усіма подробицями», — цитує Зеленського «Інтерфакс-Україна».

Тезу про готовність до поступок з боку України перед Росією також спростували в міністерстві закордонних справ України. У відомстві наголосили, що Україна не піде на поступки агресору коштом власного суверенітету і територіальної цілісності.

«Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу», — йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

Також у МЗС наголосили, що триває процес підготовки до другого Саміту миру і нагадали, що вже відбулися тематичні зустрічі за пунктами формули миру щодо енергетичної та продовольчої безпеки, а також відновлення справедливості.

Українське МЗС наголосило, що принцип «жодних домовленостей про Україну без України» та імператив поваги до міжнародного права і Статуту ООН залишаються обов'язковими і «Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують».

Україна з липня працює над пунктами «формули миру». Про це під час виступу на саміті «Україна — Південно-Східна Європа» повідомив президент України Володимир Зеленський.

Засідання у форматі «Рамштайн» відклали, нову дату визначають.

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський
Інше
Війна Формула миру

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:22
Головне за день: Удари по складу безпілотників та аеродрому у РФ. Обстріл Запоріжжя
23:10
Ще 10 працівників шкіл та училищ в окупації отримали підозри від українських правоохоронців
21:31
На окупованій території жорстоко вбили військову медсестру з Росії
16:06
Російські ЗМІ показали, як Стівен Сігал у 2022 році зустрічався в Оленівці із полоненими «азовцями»
13:27
У Міноборони РФ заявили про захоплення Верхньокам'янського на Донеччині: інформація виявилася фейком, її спростували навіть Z-блогери
23:00
Головне за день: Рамштайн скасували. Обстріл Брянської області РФ
21:21
Російська чиновниця очолила «податкову» на окупованій Луганщині: вона встигла попрацювати у фейковій «ДНР»
17:59
Російські окупанти закатували до смерті місцевого мешканця Каховки — ЗМІ
23:00
Головне за день: Як ЗСУ евакуювали з Вугледару. Понад 30 поранених у Харкові
17:57
Окупанти через порт Маріуполя вкрали 180 тисяч тонн українського зерна
23:33
Головне за день: Удар по нафтотерміналу РФ у Криму. 20 поранених у Херсоні
21:34
«ДНР»: Якість очищення стічних вод в окупації «кульгає»
19:25
Обстріл Горлівки: поранено жінку, знеструмлено фільтрувальну станцію
18:22
Суд РФ ув'язнив у колонію мешканку Маріуполя за звинуваченням у підготовці теракту
11:11
Сім'ю офіцера ВМС України евакуювали з Криму під носом у ФСБ
22:00
Головне за день: Атака на Костянтинівку та Краматорськ. Наслідки захоплення Вугледару
23:00
Головне за день: У Вугледарі ще залишаються люди. Окупанти продовжують атакувати Донеччину
15:59
«ДНР»: Дрони атакують Горлівку
13:53
ЗСУ вдарили по трьох командних пунктах військ РФ, один з них — в Авдіївці ►
11:29
Окупанти кажуть, що поки що не можуть евакуювати із захопленого Вугледару мирних жителів
усі новини
23:22
Головне за день: Удари по складу безпілотників та аеродрому у РФ. Обстріл Запоріжжя
23:10
Ще 10 працівників шкіл та училищ в окупації отримали підозри від українських правоохоронців
21:31
На окупованій території жорстоко вбили військову медсестру з Росії
21:00
Зеленський: Я не обговорював із союзниками припинення вогню Доповнено
20:10
Війська РФ не зважають на втрати і випалюють місто — ситуація в Торецьку
18:41
Журналістка Вікторія Рощина померла в російському полоні
17:51
На Донеччині 260 тисяч людей залишаються без води
17:24
У Києві затримали організатора автобусних перевезень на окуповану територію
16:55
Артилерійська дуель: ЗСУ показали знищення гаубиць «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777
16:40
Партизани виявили великий склад БК на окупованій Донеччині: він має стратегічне значення для військ РФ
16:13
Батька сповістили про смерть: нардеп перевіряє інформацію про загибель полоненої української журналістки Вікторії Рощиної
16:06
Російські ЗМІ показали, як Стівен Сігал у 2022 році зустрічався в Оленівці із полоненими «азовцями»
16:00
Удар по базі зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ: знищені десятки безпілолотників та тонни авіаційного палива
15:59
У Костянтинівці знову організували підвіз води
15:44
Одна людина загинула і одна постраждала внаслідок атак окупантів на Донеччині
15:40
Два селища Херсонщини повністю знеструмлені після обстрілу РФ
15:15
Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії та генсеком НАТО
14:59
Російські загарбники вдарили по Миколаєву: є постраждалі
14:53
Понад 71 мільйон гривень із бюджету Донецької області виділили на оборону
14:35
Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла: подробиці
усі новини
ВІДЕО
ЗСУ знищили гаубиці «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777. Фото: кадр із відео Артилерійська дуель: ЗСУ показали знищення гаубиць «Мста-Б» і «Д-30» за допомогою М777
10 жовтня, 16:55
Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла. Фото: ДСНС Запоріжжя Кількість постраждалих після удару РФ по Запоріжжю зросла: подробиці
10 жовтня, 14:35
Сервісні центри Донецька область. Фото: МВС На Донеччині продовжують працювати Сервісні центри МВС: міста
10 жовтня, 12:59
Український танк атакував будинки з ЗС РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Український танк обстріляв будинки зайняті росіянами на Покровському напрямку
10 жовтня, 11:50
ЗСУ збили три «Шахеди» за допомогою «Стінгерів». Фото: кадр із відео ЗСУ знищили три російські «Шахеди» за допомогою «Стінгерів»
10 жовтня, 10:55
РФ обстріляла поштове відділення в центрі Херсона. Фото: кадр із відео Уночі РФ обстріляла поштове відділення в центрі Херсона
10 жовтня, 09:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір