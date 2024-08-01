В Кремле снова отвергли идею участия в Саммите мира — не те условия

В Кремле заявили, что подтвержденное участие РФ в новом Саммите мира — это лишь слухи.



«Никакого саммита при участии России пока не готовится. Об участии России мы слышим спорадические рассуждения, которые были инициированы большим количеством участников первого мероприятия этого рода», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он утверждает, что сейчас нет такой повестки дня, которая бы устраивала Москву.



«В мероприятии не участвуют в интересах некого протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня», — добавил Песков.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до конца ноября Украина подготовит документы для проведения второго Саммита мира. В частности, на саммите Киев представит план реализации формулы мира. А представители РФ могут принять участие в этом саммите лишь на условиях Украины.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии прошёл Глобальный саммит мира по Украине, в котором приняло участие 101 государство мира, включая международные организации. Во время Саммита участники обсудили три темы: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение всех пленных и депортированных украинцев.



Напомним, что Зеленский ответил, может ли Украина начать мирные переговоры без полного вывода российских войск.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина готова к мирным переговорам с РФ и назвал условие для их начала.