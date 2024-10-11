После удара по нефтебазе в Феодосии у РФ возникли логистические проблемы

Удар по нефтебазе в Феодосии привел к логистическому коллапсу ВС РФ. Фото: АТЕШ

Из-за удара по нефтебазе в Феодосии, агенты крымского сопротивления «АТЕШ» фиксируют передвижения военных бензовозов по всему Крыму.



По информации украинцев на временно оккупированном полуострове, разрушение нефтебазы в городе привело к серьёзному дефициту топлива для ВС РФ.



«Оккупанты массово создают мобильные заправочные станции, которые постоянно меняют места дислокации из-за страха удара по ним», — отмечают в «АТЕШ».



Высшее командование отдало распоряжение ограничить нахождение точек хранения топлива на одном месте не более 10-12 часов.



Напомним, ночью 7 октября, Силы обороны Украины нанесли успешный удар по морскому нефтяному терминалу в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму.



Позже, 8 октября, в 20:39 взорвалась еще одна цистерна на нефтебазе в городе Феодосия.