Після удару по нафтобазі у Феодосії у РФ виникли логістичні проблеми

Удар по нафтобазі у Феодосії призвів до логістичного колапсу ЗС РФ. Фото: АТЕШ

Через удар по нафтобазі у Феодосії агенти кримського опору «АТЕШ» фіксують пересування військових бензовозів по всьому Криму.



За інформацією українців на тимчасово окупованому півострові, руйнування нафтобази у місті спричинило серйозний дефіцит палива для ЗС РФ.



«Окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них», - зазначають в «АТЕШ».



Вище командування віддало розпорядження обмежити перебування точок зберігання палива на одному місці не більше 10-12 годин.



Нагадаємо, вночі 7 жовтня, Сили оборони України завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у місті Феодосія у тимчасово окупованому Криму.



Пізніше, 8 жовтня, о 20.39 вибухнула ще одна цистерна на нафтобазі в місті Феодосія.