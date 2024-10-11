Після удару по нафтобазі у Феодосії у РФ виникли логістичні проблеми

Через удар по нафтобазі у Феодосії агенти кримського опору «АТЕШ» фіксують пересування військових бензовозів по всьому Криму.
За інформацією українців на тимчасово окупованому півострові, руйнування нафтобази у місті спричинило серйозний дефіцит палива для ЗС РФ.
«Окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них», - зазначають в «АТЕШ».
Вище командування віддало розпорядження обмежити перебування точок зберігання палива на одному місці не більше 10-12 годин.
Нагадаємо, вночі 7 жовтня, Сили оборони України завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу у місті Феодосія у тимчасово окупованому Криму.
Пізніше, 8 жовтня, о 20.39 вибухнула ще одна цистерна на нафтобазі в місті Феодосія.
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