ЕС планирует создать новый фонд помощи Украине, обходя вето Орбана

Европейский Союз ищет способы преодоления блокировки Венгрией предоставления военной помощи Украине через Европейский фонд мира. Об этом пишет El Pais.



Руководство Венгрии уже около полтора года блокирует выплату 6 млрд евро, которые должны компенсировать странам ЕС поставки оружия для Киева.



В ответ Евросоюз рассматривает вариант создания нового межправительственного фонда с добровольными взносами, исключив Венгрию.



Однако для создания такого фонда необходимо согласие всех 27 стран-членов, в том числе Будапешт. Министры иностранных дел обсудят это предложение на встрече в Люксембурге, которую организует Жозеп Боррель.



Рассматриваются другие варианты обхода блокирования, однако они требуют юридической проверки.



Кроме того, ЕС готовит пакет в 35 млрд евро для Украины с использованием замороженных российских активов, но и здесь Венгрия препятствует принятию решения, настаивая на отсрочке до выборов в США.