ЄС планує створити новий фонд допомоги Україні, обходячи вето Орбана

Європейський Союз шукає способи подолання блокування Угорщиною надання військової допомоги Україні через Європейський фонд миру. Про це пише El Pais.



Керівництво Угорщини вже близько півтора року блокує виплату 6 млрд євро, які мають компенсувати країнам ЄС постачання зброї Києву.



У відповідь Євросоюз розглядає варіант створення нового міжурядового фонду із добровільними внесками, виключивши Угорщину.



Однак для створення такого фонду потрібна згода всіх 27 країн-членів, у тому числі Будапешт. Міністри закордонних справ обговорять цю пропозицію на зустрічі у Люксембурзі, яку організує Жозеп Боррель.



Розглядаються інші варіанти обходу блокування, але вони вимагають юридичної перевірки.



Крім того, ЄС готує пакет у 35 млрд євро для України з використанням заморожених російських активів, але й тут Угорщина перешкоджає ухваленню рішення, наполягаючи на відтермінуванні до виборів у США.