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Путин отказался обсуждать с Шольцем мир в Украине — МИД Германии

11 октября 2024, 22:18

Путин отказался обсуждать с Шольцем мир в Украине — МИД Германии

Президент РФ Владимир Путин отказался обсуждать по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем вопрос Украины. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет Deutsche Welle. 

«Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушений. В эти дни он даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», — заявила Бербок. 

Ранее источники в правительстве Германии сообщили газете Die Zeit, что Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным в преддверии саммита «большой двадцатки» (G20) в Бразилии.  Однако ни одна из сторон не называет точную дату возможного разговора. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин готов к диалогу, а немецкая сторона не запрашивала телефонный разговор.

Ранее Шольц пообещал Украине еще один пакет военной помощи на сумму 1,4 миллиарда евро. 

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал план победы канцлеру Германии Олафу Шольцу. 

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