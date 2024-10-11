Путін відмовився обговорювати із Шольцем мир в Україні — МЗС Німеччини

Президент РФ Володимир Путін відмовився обговорювати телефоном з канцлером Німеччини Олафом Шольцем питання України. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише Deutsche Welle.



«Він відмовляється прийняти мир і щодня посилає черговий сигнал на користь війни та руйнувань. Цими днями він навіть не готовий розмовляти з канцлером Німеччини телефоном», — заявила Бербок.



Раніше джерела в уряді Німеччини повідомили в газеті Die Zeit, що Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні саміту «великої двадцятки» (G20) у Бразилії. Однак жодна із сторін не називає точну дату можливої розмови.



Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Путін готовий до діалогу, а німецька сторона не просила телефонної розмови.

Раніше Шольц пообіцяв Україні ще один пакет військової допомоги на 1,4 мільярда євро.



Президент України Володимир Зеленський презентував план перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.