В Константиновке задержали наркоторговца

Житель Константиновки торговал наркотиками — альфа-PVP и мефедроном.

В Константиновке местный житель наладил торговлю опасными веществами:альфа-PVP и мефедроном. Наркобизнес ликвидирован, а его организатор находится под стражей, сообщили в полиции Донецкой области.



Установлено, что 22-летний житель Константиновки занимался сбытом психотропов, которые приобрел через Тelegram. «Товар» реализовывал методом закладок как в розницу, так и оптовыми партиями в виде «мегакладов». Мужчина собственноручно делал тайники по городу, передвигаясь на собственном авто, и сообщал локации покупателям.



Один грамм наркотика стоил 600-800 гривен. Среди его клиентов были только проверенные им люди.

Дома у задержанного при обыске нашли килограмм психотропов на 600 тысяч гривен по ценам «черного» рынка.

Мужчине объявлено подозрение в незаконном сбыте психотропных веществ (ч. ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины). Он находится под стражей с альтернативой внесения залога.