В Украине работала крупная сеть наркодиллеров — часть из них уже задержана

В Донецкой области полицейские задержали несколько наркодиллеров в рамках масштабной спецоперации. Всего на территории 9 регионов Украины задержаны 14 наркодилеров. Все заключены под стражу. Злоумышленники распространяли наркотики и психотропы, используя разветвленную сеть Telegram-каналов, сообщили правоохранители.



«С помощью мессенджеров наркодилеры получали заказы и оптимизировали процесс доставки «товара» покупателям через сервисы почтовых отправлений и так называемые закладки. Ежемесячный доход от продажи наркотических веществ составлял более 10 млн грн. По результатам 50 санкционированных обысков на территории девяти регионов государства из незаконного оборота изъято более 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамин, мефедрон, каннабис, таблетки MDMA, 200 LSD марок, стоимость которых по ценам «черного» рынка достигает более 11 миллионов гривен, а также наличные в разной валюте в сумме 2,8 млн грн, 8 автомобилей стоимостью более 170 тысяч долларов, оружие и патроны к нему», — сообщили правоохранители.



Незаконную деятельность наркодиллеров пресекли правоохранители Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Черновицкой, Николаевской, Сумской областей и Киева.



Полиция проводит мероприятия по установлению всех лиц, причастных к этой преступной деятельности, а также каналы поступления наркотиков и прекурсоров.