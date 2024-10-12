У Костянтинівці затримали наркоторговця

Житель Костянтинівки торгував наркотиками — альфа-PVP та мефедроном.

У Костянтинівці місцевий житель налагодив торгівлю небезпечними речовинами: альфа-PVP та мефедроном. Наркобізнес ліквідовано, а його організатор перебуває під вартою, повідомили в поліції Донецької області.



Встановлено, що 22-річний мешканець Костянтинівки займався збутом психотропів, які придбав через Телеграм. «Товар» реалізовував методом закладок як у роздріб, і оптовими партіями як «мегакладів». Чоловік власноруч робив схованки містом, пересуваючись на власному авто, та повідомляв локації покупцям.



Один грам наркотику коштував 600-800 гривень. Серед його клієнтів були лише перевірені ним люди.

Вдома у затриманого під час обшуку знайшли кілограм психотропів на 600 тисяч гривень за цінами «чорного» ринку.

Чоловіку оголошено підозру у незаконному збуті психотропних речовин (ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України). Він перебуває під вартою з альтернативою внесення застави.