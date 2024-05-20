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В Константиновке будут судить четверых наркодиллеров — они работали около года

20 мая 2024, 17:54

В Константиновке будут судить четверых наркодиллеров — они работали около года

В Константиновке Донецкой области четверо людей заработали полмиллиона гривен на наркобизнесе. Они предстанут перед судом, сообщила прокуратура Донетчины. 

В суд направлен обвинительный акт в отношении 4 граждан по фактам незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Организатор наркобизнеса вдобавок незаконно хранил у себя оружие и боеприпасы. 

«Организатору дополнительно инкриминируется приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов и использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ с целью его продолжения (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины)», — сообщили в прокуратуре. 

В июне 2023 года мужчина организовал схему для распространения метадона и солей PVP на территории прифронтовой Константиновки. К своей наркосети он привлек 3 знакомых. Мужчина доставлял товар из Запорожской и Днепропетровской областей.

«За более чем 11 месяцев они по меньшей мере успели заработать полмиллиона гривен. Часть денег организатор использовал для приобретения наркотиков», — говорится в сообщении.

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