В Одессе раздаются взрывы, авиация РФ замечена в акватории Азовского моря

Сегодня, 14 октября, в Одессе прозвучали взрывы. Жители города зафиксировали «прилеты», опубликовав их результаты в телеграм-каналах.
«Одесса и район, будьте в укрытиях», — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Перед ударами по городу, командование Воздушных Сил ВСУ предупредило об активности российской тактической авиации в акватории Азовского моря.
ВС ВСУ предостерегло об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях где объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что ночь в Украине прошла без атак российских БпЛА «Шахед».
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