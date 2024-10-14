В Одесі лунають вибухи, авіацію РФ помічено в акваторії Азовського моря

Сьогодні, 14 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. Мешканці міста зафіксували «прильоти», опублікувавши їхні результати у телеграм-каналах.
«Одеса та район, будьте в укриттях», - написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Перед ударами по місту командування Повітряних Сил ЗСУ попередило про активність російської тактичної авіації в акваторії Азовського моря.
ПС ЗСУ застерегли про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де було оголошено повітряну тривогу.
Раніше повідомлялося, що ніч в Україні пройшла без атак російських БпЛА «Шахед».
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