Одесса: Российские дроны атаковали энергетические объекты

Российские войска вчера вечером, 24 марта, ударили дронами-камикадзе по Одессе и области. В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил главы Одесской ОВА Олег Кипер.

«Агрессор в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения», — заявил глава Одесской ОВА.

По его словам, все экстренные службы работают на местах ударов.

Напомним, 24 марта российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате обстрела более 70 тысяч жителей Кривого Рога остались без тепла, также пропало энергоснабжение в больницах.