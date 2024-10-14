Россия выпустила по Новодаровке около 60 неуправляемых ракет

РФ выпустила по Новодаровке около 60 НАРов. Фото: Федоров

Сегодня по данным Генштаба ВСУ, на Времовском и Гуляйпольском направлениях РФ наступательных действий не проводила, однако выпустила по Новодаровке около 60 неуправляемых авиационных ракет (НАРов). Об этом говорится в отчете генерального штаба.



Ранее сообщалось, что в течение суток оккупанты нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Войска РФ осуществили 4 авиационных удара по Темировке.



Также область атаковали 84 БпЛА различной модификации. В первой половине дня в Запорожской области семь раз объявляли тревогу.



Возникала угроза ударов баллистическими ракетами и управляемых авиационных бомб (КАБов). Отмечается, что Россия проводит разведывательно-поисковые действия, перегруппировывая силы и средства.



Напомним, РФ сбросила авиабомбу на село в Волновахском районе, а также нанесла ракетный удар по Одессе. Кроме того на Кураховском направлении армия РФ наступает наиболее активно.