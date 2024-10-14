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Росія випустила по Новодарівці близько 60 некерованих ракет

14 жовтня 2024, 16:55

Росія випустила по Новодарівці близько 60 некерованих ракет

РФ випустила по Новодарівці близько 60 НАРів. Фото: Федоров РФ випустила по Новодарівці близько 60 НАРів. Фото: Федоров

Сьогодні за даними Генштабу ЗСУ, на Времівському та Гуляйпольському напрямках РФ наступальних дій не проводила, проте випустила по Новодарівці близько 60 некерованих авіаційних ракет (НАРів). Про це йдеться у звіті генерального штабу.

Раніше повідомлялося, що протягом доби окупанти завдали 177 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Темирівці.

Також область атакували 84 БпЛА різної модифікації. У першій половині дня у Запорізькій області сім разів оголошували тривогу.

Виникала загроза ударів балістичними ракетами та керованих авіаційних бомб (КАБів). Зазначається, що Росія проводить розвідувально-пошукові дії, перегруповуючи сили та засоби.

Нагадаємо, РФ скинула авіабомбу на село у Волноваському районі, а також завдала ракетного удару по Одесі. Крім того, на Курахівському напрямку армія РФ наступає найактивніше.

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