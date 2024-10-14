Россия возобновила наступательные действия на границе Донецкой и Запорожской областей – аналитики

Ситуация на границе Донецкой и Запорожской областей. Фото: карта ISW

Российские войска недавно возобновили тактические наступательные атаки в районе административной границы Донецкой и Запорожской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Оккупанты добились тактических успехов в этих локализованных атаках, но пока эта деятельность не является частью большей оперативной наступательной операции для поддержки более широкой российской наступательной операции на западе Донецкой области.



12 и 13 октября российские и украинские источники сообщили, что подразделения 336-й бригады морской пехоты и 394-го мотострелкового полка ВС РФ начали штурм возле села Левадное и якобы прорвали украинскую оборону. Российские военные блогеры широко утверждали, что армия РФ захватила Левадное и продвинулись к южной окраине села Новодаровка, хотя ISW не нашло подтверждения этих заявлений.

Напомним, что ВСУ отбили у российской армии позиции под городом Покровск Донецкой области.