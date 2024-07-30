Украина после усиления мобилизации призывает в армию до 30 тысяч человек в месяц – NYT

Форма и шеврон ВСУ. Фото: Getty Images

Украинская кампания по пополнению истощенных войной войск набирает обороты и должна помочь восполнить кадровые пробелы на линии фронта в ближайшие недели. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на слова украинских чиновников, солдат и военных аналитиков.

Мобилизационный толчок пока не укрепил украинские силы на поле боя. Многие призывники еще завершают процесс обучения и не попали на фронт. А некоторые прибывшие новобранцы физически не пригодны к боевым действиям, отметили бойцы украинских подразделений.

Однако несколько бригад, развернутых на поле боя, сообщили об увеличении количества призывников, полученных за последние недели. Военнослужащие ВСУ сказали, что надеются на то, что приток солдат поможет Украине стабилизировать линию фронта этим летом.

«Украинские власти отказались сообщить данные о призыве, мотивируя это конфиденциальностью информации. Трое военных экспертов, знающих цифры, заявили, что с мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, Киев призывает до 30 тысяч человек в месяц. Это в два-три раза больше, чем за последние зимние месяцы и примерно столько же, сколько российская армия набирает ежемесячно. Эту цифру не удалось подтвердить независимо», – отметили в издании.

Напомним, что Россия в мае и июне потеряла рекордное количество военных в Украине.