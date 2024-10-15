Американські політики тиснуть на Зеленського, щоби той знизив мобілізаційний вік в Україні — Лещенко

Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко підтвердив, що на керівництво країни тиснуть американські політики. За словами Лещенка, представники двох політичних партій США не розуміють, чому в країні не мобілізують чоловіків у віці від 18 до 25 років.



У Демократичній та Республіканській партіях США наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні, посилаючись на те, що під час війни США та В'єтнаму на фронт відправляли людей з 19 років.



«Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити: американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського у питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років», — написав Лещенко в Telegram.



Він додав, що американці натякають: лише західної зброї недостатньо, потрібна мобілізація з 18 років.



«Президент Зеленський продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку», — наголосив Лещенко.



Як повідомлялося, Верховна Рада України заборонила мобілізацію 18-25-річних.



Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію. Раніше, 18 травня, набрав чинності закон України про мобілізацію.