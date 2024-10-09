Верховная Рада запретила мобилизацию граждан 18-25 лет

Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25 летних. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.



«Законопроект 11379-д принят в целом! За - 311. Наконец сделали это! Я давно добивался этого, потому что это позор — мобилизовать детей», — заявил нардеп.



Гончаренко отметил, что много вопросов, когда 11379-д начнет действовать. После принятия в Раде закон подписывает спикер и далее отправляется на подпись президенту.



«После подписи президента и опубликования закона - он вступает в силу», — народный избранник.



Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации. Ранее, 18 мая, вступил в силу закон Украины о мобилизации.