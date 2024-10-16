«Азов» взял в плен 17 россиян под Нью-Йорком

Военнослужащие 12-й бригады специального назначения «Азов» вместе со смежными подразделениями взяли в плен 17 российских солдат. Это произошло во время отражения их штурмов и контратак под поселком Нью-Йорк Донецкой области на Торецком направлении.



В бригаде отметили, что пленные — из разных уголков России.



«Некоторые из них являются участниками военных преступлений. Их показания будут переданы соответствующим органам для дальнейшего расследования. "Азов" продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения собратьев из плена», — сообщили в бригаде.



Украинские военные подвернули, что гарантируют сохранение жизни всем россиянам, принявшим решение сложить оружие и сдаться.

Напомним, что Силам обороны Украины удалось отбить позиции у российских войск в Нью-Йорке.