«Азов» узяв у полон 17 росіян під Нью-Йорком

Військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» разом із суміжними підрозділами взяли в полон 17 російських солдатів. Це сталося під час відбиття їхніх штурмів та контратак під селищем Нью-Йорк Донецької області на Торецькому напрямку.



У бригаді зазначили, що полонені — із різних куточків Росії.



«Деякі з них є учасниками воєнних злочинів. Їхні свідчення будуть передані відповідним органам для подальшого розслідування. "Азов" продовжує поповнювати обмінний фонд для якнайшвидшого повернення побратимів з полону», — повідомили у бригаді.



Українські військові наголосили, що гарантують збереження життя всім росіянам, які вирішили скласти зброю і здатися.

Нагадаємо, що Силам оборони України вдалося відбити позиції у російських військ у Нью-Йорку.