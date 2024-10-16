Байден обьявил о новом пакете помощи для Украины

Президент США Джо Байден провел в среду разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также объявил о предоставлении Украине пакета помощи в области безопасности на сумму 425 млн долларов, сообщили в Белом доме.



Новый пакет помощи включает в себя дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения неотложных потребностей Украины.



Также в Белом доме сообщили, что в ближайшие месяцы Соединенные Штаты предоставят Украине ряд дополнительных возможностей, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронированных машин, что поможет оснастить ВСУ.



В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский проинформировал президента Байдена о своем плане победы, и лидеры двух стран поручили своим командам провести дальнейшие консультации о дальнейших шагах.

26 сентября США объявили о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов и введении санкций против России. Как сообщили в Белом доме со ссылкой на слова президента США Джо Байдена, Америка впервые передает Украине крылатые авиабомбы JSOW.



Напомним, что ранее США выделили пакет военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.