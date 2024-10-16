Україна в НАТО – перший пункт плану перемоги – завтра його обговорять у Брюсселі

Україна стане членом НАТО, зараз ведуться переговори щодо наближення до вступу до Альянсу. Однак, як заявила постійна представниця США при НАТО посол Джуліанна Сміт на брифінгу, йдеться про тривалий етап.



«Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжуватимемо розмови з нашими друзями в Україні, щоб поговорити з ними про те, як вони можуть наближатися до цього Альянсу», — сказала Сміт.



Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, своєю чергою, заявив, що план перемоги президента України Володимира Зеленського, першим пунктом якого є запрошення до членства в Альянсі, буде предметом обговорення союзниками.



Про це він сказав у Брюсселі на пресконференції перед засіданням Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відбудеться 17-18 жовтня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Ми обговорюємо із союзниками план перемоги. Він, безперечно, також буде на столі цього тижня, коли у четвер увечері ми матимемо зустріч України та НАТО з міністрами оборони. Як ви знаєте, на саміті НАТО союзники погодилися, що шлях України до членства незворотний, і Україна ближча до НАТО, ніж раніше», — сказав Рютте.



Генсек нагадав, що для України НАТО має комплексний пакет допомоги.



«Ми створюємо Командування НАТО (Рютте днями відвідав це командування у Вісбадені, — ред.). Там координуватимуться і надаватимуть допомогу в галузі безпеки та навчання для України», — повідомив Рютте.



Він додав, що Україна, приєднається до Альянсу, «коли прийде час».



«І ми обговоримо, звичайно, і цей пункт щодо перемоги Зеленського», — деталізував Рютте.



Також стало відомо, що Володимир Зеленський візьме участь на засіданні Ради Україна — НАТО, яке відбудеться 17 жовтня у Брюсселі.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у Верховній Раді подав план перемоги України. Один із пунктів плану — запрошення країни до НАТО зараз.



Як пише британське агентство Reuters з посиланням на слова посла України при НАТО Наталії Галібаренко, Україна просить надати запрошення до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.