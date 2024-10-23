Зенитчики сбили «Шахед» из стрелкового оружия

Зенитчики сбили «Шахед» стрелковым оружием. Фото: кадр из видео

Зенитчики 47 ОМБр сбили Shahed-136 из стрелкового оружия. Видео опубликовал телеграм-канал 47 отдельной механизированной бригады.







«Как результат - дрон сдетонировал и не долетел до цели. И самое главное - благодаря бойцам нашей бригады удалось избежать очередной трагедии», — говорится в подписи к видео.



Бойцы отметили, что оккупанты закупают дроны Shahed-136 за около 50 тысяч долларов за единицу и такой дрон несет 40 кг взрывчатки.



Напомним, что РФ атаковала Украину ракетой и дронами, ПВО сбила 57 БпЛА.