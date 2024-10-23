Зенітники збили «Шахед» зі стрілецької зброї

Зенітники збили «Шахед» стрілецькою зброєю. Фото: кадр із відео

Зенітники 47 ОМБр збили Shahed-136 зі стрілецької зброї. Відео опублікував телеграм-канал 47-ї окремої механізованої бригади.







«Як результат — дрон здетонував та не долетів до цілі. І найголовніше — завдяки бійцям нашої бригади вдалося уникнути чергової трагедії», — йдеться у підписі до відео.



Бійці зазначили, що окупанти закуповують дрони Shahed-136 за близько 50 тисяч доларів за одиницю і такий дрон несе 40 кг вибухівки.



Нагадаємо, що РФ атакувала Україну ракетою та дронами, ППО збила 57 БпЛА.