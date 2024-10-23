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Российские агенты готовили теракт в Киеве: СБУ задержала преступников

23 октября 2024, 11:44

Российские агенты готовили теракт в Киеве: СБУ задержала преступников

В Украине задержале агентов российской разведки, готовивших теракт в Киеве. Фото: СБУ В Украине задержале агентов российской разведки, готовивших теракт в Киеве. Фото: СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали российских агентов, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест Киева. Преступниками оказались девушка и мужчина из Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«Для совершения теракта разведка РФ дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая привлекла к сотрудничеству своего 26-летнего сожителя. После вербовки агент получила от оккупантов подробные инструкции о способах изготовления взрывного устройства из подручных компонентов», — говорится в сообщении.



В Службе безопасности отметили, что злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который должна была достать из замаскированного тайника. Его геолокацию оккупанты планировали «сбросить» девушке накануне теракта.

Установлено, что она находилась на связи с кадровым сотрудником российского ГРУ (Главное разведывательное управление), который находился на временно захваченной части территории Запорожской области.

Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить «контрольное» задание российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья. Однако были пойманы «на горячем».

На месте происшествия у задержанных изъяли орудие преступления и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). 

Ранее мы писали, что правоохранители задержали в Одессе агента российских спецслужб, готовившего убийство главы общественного формирования по охране правопорядка. 

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