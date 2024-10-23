Російські агенти готували теракт у Києві: СБУ затримала злочинців

В Україні затримали агентів російської розвідки, які готували теракт у Києві. Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному з багатолюдних місць Києва. Злочинцями виявились дівчина та чоловік з Запоріжжя. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«Для вчинення теракту розвідка РФ дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка залучила до співпраці свого 26-річного співмешканця. Після вербування агент отримала від окупантів докладні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів», — йдеться у повідомленні.





У Службі безпеки зазначили, що зловмисниця використала два мобільні телефони, до яких потрібно було підключити детонатор з пластидом, який мала дістати із замаскованої схованки. Його геолокацію окупанти планували надіслати дівчині напередодні теракту.



Встановлено, що вона перебувала у зв'язку з кадровим співробітником російського ГРУ (Головне розвідувальне управління), який перебував на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.



Перед скоєнням теракту обидва фігуранти мали виконати «контрольне» завдання російської спецслужби: підпалити кілька одиниць військової техніки ЗСУ у районі Запоріжжя. Проте були спіймані «на гарячому».



На місці події у затриманих вилучили зброю злочину та мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь РФ. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.



Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

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