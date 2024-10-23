У Покровську залишається 59 дітей, у Мирнограді евакуювали всіх неповнолітніх — Філашкін

В ОВА розповіли про ситуацію з евакуацією дітей із прифронтових міст Донецької області. Фото: Вадим Філашкін

З Мирнограда вже евакуювали всіх дітей, у Покровську досі залишилося 59. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«За останні два місяці виїхало понад 30 тисяч осіб, з міста Мирноград понад 2500 тисяч дітей, які перебували, виїхали усі. 59 дітей залишилося у Покровську. Люди виїжджають, евакуація продовжується», — зазначив він.



За словами Філашкіна, завдяки підтримці міжнародних партнерів «ми зуміли покращити ситуацію з водопостачанням на півночі області, де росіяни активно знищують водну інфраструктуру».



Начальник військової адміністрації додав, що у Покровську подають воду з 18:00 до 22:00, вранці — з 6:00 до 9:00. У Краматорську — вранці та ввечері. Філашкін заявив, що влада «до зими готується дуже плідно».



Крім того, чиновник заявив, що великі міста Донеччини будуть з теплом — Краматорськ, Слов'янськ. Дружківка та Добропілля.



Раніше ми писали, що російські окупанти атакували населені пункти Донецької області. Внаслідок атак три райони потрапили під російські удари, багато пошкоджень, є жертви та постраждалі.