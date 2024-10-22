«Город готовится к обороне»: в ГВА рассказали, насколько фронт приблизился к Мирнограду

Ситуация вблизи Мирнограда. Фото: карта DeepState

Российские войска находятся в 1,5 километра от города Мирноград Донецкой области. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк.



По его словам, город готовится к обороне.



«На наиболее опасных участках, окрестностях города, наиболее приближенных к оккупационным войскам, фортификационные работы завершены. И сейчас уже на других участках работы на стадии завершения. Я думаю, в течение месяца все будет завершено. Сейчас работы продолжаются уже и в самом городе», – рассказал Третяк.



Глава Мирноградской ГВА отметил, что в городе не работают ни банки, ни банкоматы.



«С августа нет водо- и электроснабжения. Также отсутствует газ. Есть только несколько небольших лавок, где торгуют товарами первой необходимости. В Мирнограде почти не осталось целых многоэтажек. Они либо полностью или частично разрушены, либо повреждены», – сказал он.



Третяк заявил, что в городе остаются около трех тысяч людей, но детей среди них нет.

Напомним, что в городе Селидово на Донетчине войска РФ добились успехов на флангах и пытаются резко обострить ситуацию.