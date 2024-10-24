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Российским ударом поврежден дом в Хмельницкой области, есть пострадавший

24 октября 2024, 11:40

Российским ударом поврежден дом в Хмельницкой области, есть пострадавший

В ночь на 24 октября российские военные обстреляли город Староконстантинов Хмельницкой области. В результате атак есть пострадавший и повреждения. Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны сбили восемь российских ударных дронов-камикадзе.

«В результате атаки поврежден жилой многоквартирный дом. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Продолжается работа по разборке конструкций. Один человек получил незначительные повреждения», — отметил Тюрин.

Кроме того, повреждена крыша отеля и нежилое помещение. Кроме того, взрывной волной повреждены окна в одной из библиотек области.



Ранее мы писали, что 24 октября около 10:00 российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области.

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